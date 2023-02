Casa Corpului Didactic, in pagini de carte

CARAS-SEVERIN - Forma finala a monografiei scrise de prof. Nicolae Magiar e gata. Prof. Tudor Deaconu semneaza prefata!O prefata din care aflam ca bazele institutiei au fost puse in 1896, cand Petru Poni, ministrul Invatamantului de atunci, infiinta Casa Scoalelor, iar in 1902 ministrul Spiru Haret infiinta Casa Corpului Didactic (CCD) sub titulatura Casa de Economie, Credit si Ajutor a Corpului Didactic. De atunci, institutia a stat sub semnul lui "a fi sau a nu fi", exprimare cu care prof. ... citeste toata stirea