Casa Markovsky, readusa in atentie de Muzeul Banatului Montan

RESITA - Exponatul acestei luni la muzeul resitean este o fotografie alb-negru de dimensiuni 17×12,5 cm, reprezentand Casa Markovsky din Resita, in a doua jumatate a secolului al XX-lea!Casa Markovsky, construita in 1916, a reprezentat una dintre cele mai cochete cladiri aflate in peisajul edilitar al Resitei interbelice. Situata pe strada Carmen Silva nr. 40 (astazi Piata Republicii nr. 38), stabilimentul a fost domiciliul familiei Markovski, comercianti de etnie poloneza."Din 1 ... citește toată știrea