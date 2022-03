Casa si masa pentru peste 100 de familii

RESITA - Primaria Resita e pregatita pentru a gazdui refugiati ucrainieni in caminele liceelor!Autoritatile locale tin legatura cu administratia si preotul ortodox din Sighetu Marmatiei, de unde asteapta semnalul pentru a trimite unul-doua autocare pe care le va pune la dispozitie Robert Lauer. Refugiatii vor fi cazati in caminele liceelor Economic, Tehnologic si "Traian Vuia", masa urmand sa le fie asigurata de cantina liceului tehnologic, aflata in proprietatea primariei."Avem aceste ... citeste toata stirea