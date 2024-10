Casa Verde Fotovoltaica, epuizata in 89 de secunde

VEST - In acest interval de timp au reusit sa se inscrie, ieri, 7.637 de persoane fizice din judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis!Sesiunea de inscriere a persoanelor fizice in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala - Casa Verde Fotovoltaice, rezervata judetelor Regiunii Vest a demarat ieri la ora 10, potrivit ... citește toată știrea