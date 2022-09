Cat de pregatit este judetul Caras-Severin pentru situatii grave

CARAS-SEVERIN - La ora actuala, este verificat stadiul pregatirii economice si de aparare a judetului nostru, in cadrul unui exercitiu coordonat de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale. Concluziile vor fi analizate in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii!In aceasta saptamana, incepand de astazi - 27 septembrie, pana vineri - 30 septembrie, in judetul Caras-Severin se desfasoara, sub forma de aplicatie metodica, pe baza unui scenariu semi-fictiv, adecvat ... citeste toata stirea