Cat mai rezista in picioare Comunitatea de Avere?

CARANSEBES - E intrebarea pe care o pun tot mai multi caransebeseni, in conditiile in care cladirea istorica a devenit un real pericol public, iar proprietarii, atunci cand se stie cine sunt, par depasiti de situatie!Cutremurele din ultimele zile - noroc ca nu au fost si cantitati mari de zapada in aceasta iarna - au aratat inca o data ca, in plin centrul Caransebesului, cladirea Comunitatii de Avere (fostul IFET, Muzeu, Arhive) din imediata apropiere a parcului Dragalina, poate sa se ... citeste toata stirea