Catalizator furat de pe masina in centrul Resitei

RESIEsA - Gabriel Vasile Neculcea, un resitean are locuieste in zona Centrului Civic, intr-un bloc de vizavi de Biserica Petru Iacob, a scris redactiei pentru a-si arata dezamagirea ca masina sa, parcata intr-un spatiu public iluminat, a fost lasata peste noapte fara catalizator!"In data de 10.01.2023, incercand sa pornesc autoturismul personal Dacia Logan, parcat in fata blocului, in apropiere de Podul de Fier de langa Palatul Cultural, am constatat lipsa catalizatorului, acesta fiind furat ... citeste toata stirea