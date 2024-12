Cautat in Germania, prins la Otelu Rosu

CARAS-SEVERIN - Este vorba despre un tanar de 27 de ani din Otelu Rosu care ar fi comis infractiuni contra patrimoniului in Germania, pe numele caruia exista un mandat european de arestare!Oamenii legii au pus in executare un mandat de aducere emis de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara, in baza unui mandat european de arestare. "Politistii au depistat un barbat de 27 de ani, cautat ... citește toată știrea