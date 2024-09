Cavalerism la Curtea de Conturi

BUCURESTI - Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat o serie de decrete de decorare cu prilejul aniversarii a 160 de ani de la infiintarea Curtii de Conturi a Romaniei. Ion Mocioalca a primit Ordinul National "Serviciul Credincios" in grad de Cavaler!Pentru merite cu totul exceptionale, "in semn de inalta apreciere pentru activitatea desfasurata in fruntea unei autoritati emblematice pentru buna gestionare a resurselor financiare, contribuind, in acord cu standardele de audit si bunele ... citește toată știrea