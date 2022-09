Ce noutati aduce scoala?

CARAS-SEVERIN - Printre inovatii, modulele de invatare si o singura medie anuala la fiecare materie!Noul an scolar este structurat in cinci "module" care alterneaza cu cinci vacante. Anul scolar are o durata de 36 de saptamani de cursuri, exceptie fac elevii care au de sustinut examenele nationale. Pentru clasele a XII-a zi si a XIII-a seral si frecventa redusa, anul scolar are o durata de 34 de saptamani si se incheie pe 2 iunie 2023. Pentru elevii claselor a VIII-a, anul scolar are o durata ... citeste toata stirea