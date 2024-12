Ce poate merge pe linie: autobuzul sau tramvaiul?

CARAS-SEVERIN - Dilema s-a iscat pe malurile Barzavei dupa un accident intre un microbuz scolar si tramvai aflat in teste. Din fericire, accidentul produs marti, in zona Postei Vechi, a fost unul fara victime. Si, in consecinta, a fost solutionat rapid, ca orice tamponare, prin aplicarea OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, dupa cum ne-a lamurit Politia Caras-Severin!Aceeasi sursa a precizat ca testarea a aratat ca niciunul dintre conducatorii de vehicule implicati nu ... citește toată știrea