Cea mai frumoasa poveste, cu Adrian Cioroianu

RESIEsA - "Cinci minute de istorie" cu cel putin un episod dedicat Resitei, in planurile istoricului. Pentru ca fiecare oras are povestile lui!De pilda, in Cetatea de Foc s-a fabricat prima locomotiva de la est de Viena. De asemenea, Regimentul de Granita de la Caransebes are povestea lui. Sunt lucruri pe care Adrian Cioroianu le vrea incluse in serialul pe care-l cunoastem cu totii. In viziunea sa, peste 50 de ani, Resita poate va avea mai multi poeti decat Tulcea sau Vaslui, insa decalajele ... citeste toata stirea