RESIEsA - ... te asteapta in Parcul Tricolorului in perioada Zilelor Recoltei, eveniment programat in perioada 28 septembrie - 1 octombrie. Este vorba despre prima expozitie de zece catei proveniti din adapostul public al orasului si oferiti spre adoptie!Cateii au fost deparazitati, sterilizati si ... citeste toata stirea