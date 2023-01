Cel lovit cu parul in plina strada a murit

RESIEsA - Procurorii s-au vazut nevoiti sa schimbe, vineri, 27 ianuarie, incadrarea faptei din infractiunea de tentativa de omor in cea de omor, intrucat victima s-a stins cu o zi inainte!Este vorba despre incidentul petrecut in plina strada, in urma cu aproximativ o saptamana, pe Aleea Galati din Resita, unde in urma unui conflict violent pornit de la o datorie nerestituita, victima a ajuns in stare grava la spital, iar agresorul a fost arestat ... citeste toata stirea