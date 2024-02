Cel mai bun beton pentru constructii! Doar la MAXAGRO!

ADVERTORIAL. Se apropie primavara! Constructiile vor fi in toi peste tot, in diverse domenii! Si este nevoie de beton, iar lucrarile de calitate au nevoie de beton bun! Grupul MAXAGRO detine o statie de betoane in Bocsa, Caras-Severin, si una la Gataia, ambele cu ocapacitate de 100 mc/h si cu o flota de 10 autobetoniere!Betonul, de diferite tipuri, este executat dupa retete care respecta prevederile impuse de normele tehnice ... citește toată știrea