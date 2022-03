Centrul Mansarda va fi ca in povestile cu final fericit

RESIEsA - Asta crede Ioan Popa, primarul Resitei, legat de lucrarile de reabilitare a Blocului Fetelor, in care isi are sediul si centrul de tineret!Activitatea consilierului pentru tineret Daniela Lupsan, din cadrul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Caras-Severin, a fost apreciata intr-un mod special de catre primarul Resitei, Ioan Popa, intr-un mesaj postat pe o retea de socializare."Multumim Daniela Lupsan pentru tot ce ai facut si vei face in continuare pentru copii si ... citeste toata stirea