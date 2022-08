Cetatea Ladislau, dupa un an si jumatate de transformari

CORONINI - Lucrarile proiectului de consolidare, restaurare, conservare si protectie, de aproape 20 de milioane de lei, incep sa se contureze, transformand edificiul istoric, de veghe candva pe malul Dunarii!Chiar daca lucrarile sunt in toi, ele sunt suficient de avansate pentru ca reprezentantii ADR Vest sa poata realiza un clip cu... inainte si dupa. Acesta a fost deja distribuit pe retelele de socializare, sub titlul "Dezvoltam in vest: Cetatea Ladislau din Coronini, before and after ", ... citeste toata stirea