Cetatenii, chemati la... lopata

RESITA - Primarul Ioan Popa indeamna resitenii sa deszapezeasca trotuarele si zonele din preajma locuintelor. Apelul este realizat prin intermediul unei postari ca urmare a zapezii cazute din belsug in dimineata zilei de sambata!E adevarat ca a nins ca-n povesti, insa povestea urbana e cu blocuri, bulevarde si masini. Dar si cu evenimente neplacute care se pot produce daca zapada din povesti nu e indepartata de pe caile de acces. Aspect la care apreciem cu respect atitudinea acelor care, in ... citeste toata stirea