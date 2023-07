CARAS-SEVERIN - Asta a spus Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, prezent zilele trecute in Banat, care spera o crestere a calitatii serviciilor odata cu finalizarea achizitionarii a 131 de garnituri de tren noi!Discutiile pe tema transporturilor in zona de vest au adus in prim plan si proiectul Resitei, pe partea de Resita Nord - Voiteni - Aeroport si Voiteni - Moravita. Iar din perspectiva posibilei aderari a Romaniei la Spatiul Schengen, de la 1 ianuarie, s-a ... citeste toata stirea