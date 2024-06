Cheu la Dunare, pentru Politia de Frontiera

MOLDOVA NOUA - Memoriul de prezentare a proiectului a fost publicat, spre informare, de Agentia pentru Protectia Mediului!Amenajarea malului Dunarii, avuta in vedere de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, vizeaza o deschidere la Dunare de 50 m si 250 mp incadrati in categoria "terenurilor cu destinatie speciala", situate in intravilanul orasului, cu acces direct din str. Dunarii. Practic, ITPF intentioneaza construirea unui cheu drept lung de cca. 50 m, amplasarea ... citește toată știrea