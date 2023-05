POJEJENA - Primaria Pojejena a semnat contracte de finantare pentru imobile aflate in bataia ploii. Exprimarea nu este o figura de stil, ci realitatea cu care se confrunta cladirile a caror principala problema este acoperisul foarte vechi. Context in care vorbim la modul cel mai serios despre apa de ploaie, dar si despre umbrela pe care primaria o deschide deasupra cladirilor in cauza!Este vorba despre caminul cultural din Divici, scolile din Divici, Susca si Belobresca si dispensarul uman ... citeste toata stirea