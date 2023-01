Cine a dus pana acum diplomatia capului plecat?

CARAS-SEVERIN - Europarlamentarul Rares Bogdan a ajuns in centrul atentiei cu prilejul votului negativ dat de Austria vizavi de aderarea tarii noastre la Spatiul Schengen, recomandand cetatenilor si sectorului public sa intoarca spatele afacerilor companiilor austriece, pentru modul incorect in care acest stat a umilit Romania!Hurduzeu a postat o fotografie si a comentat "despre declaratiile lui Rares Bogdan privind schimbarea *diplomatiei capului plecat* in ... citeste toata stirea