CARANSEBES - 11 proiecte au fost declarate castigatoare de municipalitate si vor primi fonduri nerambursabile in acest an. 400 de mii de lei in total, cate 100 de mii pentru fiecare capitol, adica actiuni sociale, culturale, sportive si religioase!Finantarea celor 11 proiecte a primit si girul alesilor locali, nu inainte ca liberalii sa atentioneze ca "la anul trebuie o repartizare mai echitabila". Iar raspunsul primarului Felix Borcean nu a intarziat: "Niciodata nu vor fi toti multumiti, ... citeste toata stirea