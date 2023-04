CARAS-SEVERIN - Prejudiciul cauzat astfel banului public depaseste o jumatate de milion de lei. Pe ochi frumosi sau dupa ureche, in 15 din 68 de entitati publice verificate anul trecut de Camera de Conturi a judetului, s-au stabilit si acordat venituri salariale nelegale in valoare de 540.000 de lei!Chiar daca reprezinta doar o mica parte dintr-un prejudiciu total de 12,7 milioane lei, acest aspect relevat de raportul de activitate pe 2022 atrage atentia in mod deosebit. In primul rand pentru ... citeste toata stirea