ROMANIA - Probabil ca foarte multi dintre voi (inca foarte multi!) va intrebati, cum naiba se face ca, din 2004, de la cedarea PETROM catre OMV, aceasta companie austriaca (cel putin asta spun datele oficiale) reuseste sa faca ce vrea, cand vrea, unde vrea si cu cine vrea ... in Romania? Putem afirma, fara sa gresim, ca OMV este in Romania ... ca acasa sau chiar mai bine ca acasa, in Austria!Cazul PETROM reprezinta o noua sansa (pentru ca ocazii a avut destule!) pentru Marcel Ciolacu de a ... citeste toata stirea