RESIEsA - Filmele cinecluburilor din tara merita sa fie incluse in patrimoniul imaterial national. Importanta lor rezulta din diversitatea temelor abordate si a cadrelor surprinse pe pelicula!Astfel, devin marturii in imagini despre societatea romaneasca de la finele anilor '50 si pana la inceputul anilor '90, perioada in care au activat majoritatea cinecluburilor. Printre ele, Cineclubul Otelul Rosu infiintat de Emil Mateias si Paul Kovacs, carora ulterior li s-a alaturat Nicolae Negrutiu. ... citeste toata stirea