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Ciolacu cere Guvernului sa rezolve urgent situatia angajatilor de la TMK Resita! "Este inadmisibil!"

Sursa: Express de Banat
Joi, 07 Aprilie 2022, ora 16:51
4 citiri
Ciolacu cere Guvernului sa rezolve urgent situatia angajatilor de la TMK Resita! "Este inadmisibil!"
Express de Banat
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