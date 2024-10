Clara merge mai departe

RESIEsA - Dupa ce a fost prezentat publicului resitean, in prezenta unei parti a echipei, filmul isi continua turul prin tara!Sala Cinema Dacia a fost plina, marti seara, cu prilejul rularii in premiera, acasa si in fata publicului concitadin, a primului film artistic semnat Sabin Dorohoi. Un public ales, format in mare masura din intelectuali, oameni cu functii si putere decizionala la nivel local, oameni de afaceri, oameni cu mare sau doar oarecare expunere, multi creatori, purtatori sau ... citește toată știrea