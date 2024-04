Climat mai sigur la frontiera romano-sarba

VEST - Un deziderat al implementarii proiectului transfrontalier implementat in sud-vestul Romaniei incepand din octombrie 2023!Derulat in parteneriat de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, Ministerul de Interne al Republicii Serbia, Scoala de Perfectionare a Pregatirii Personalului Politiei de Frontiera Drobeta-Turnu-Severin, Inspectoratul General al Politiei Romane si Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane, "Climat mai sigur in zona de frontiera romano-sarba" ... citește toată știrea