CARAS-SEVERIN - Pe aripi de septembrie, in culori si miresme de toamna bogata si darnica, scolile isi deschid luni larg portile. 36.792 de elevi din Caras-Severin incep un nou an scolar!In ce conditii incepe noul an scolar in Caras-Severin? Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Scolar, in judet functioneaza 128 de unitati de invatamant cu personalitate juridica, 274 de unitati de invatamant arondate, 9 unitati conexe pentru activitati extracurriculare (5 unitati conexe cu personalitate ... citeste toata stirea