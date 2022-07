CNI mai vrea documente pentru cresa de pe Aleea Roman

RESITA - In cadrul unui proiect-tip, o noua cresa urmeaza sa fie construita in Resita, pe Aleea Roman, cu finantare prin PNRR!In vederea depunerii cererii de finantare de catre Compania Nationala de Investitii, in calitate de structura de implementare in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta, pentru cresa care urmeaza sa fie ridicata pe Aleea Roman din municipiul Resita, alesii locali au aprobat de curand protocolul de implementare pentru acest obiectiv de investitii, intre ... citeste toata stirea