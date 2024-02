CNI s-a convins! Noua cresa din Caransebes, in intarziere!

CARANSEBES - Ne intrebam toamna trecuta cum da Compania Nationala de Investitii lucrari la niste firme cu o mana de angajati (6 in 2022, in cazul de fata), din capatul celalalt al tarii sa faca lucrari prin Caransebes. Mai precis sa ridice o cresa de la zero, pe bani grei! Era o intrebare retorica, evident...Iata ca dupa aproape jumatate de an, cei de la CNI s-au convins cu ochii lor de cat de "bine si in grafic" lucreaza aceasta firma, din Magurele, in cazul cresei. Lucreaza e mult spus, ... citește toată știrea