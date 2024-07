COD PORTOCALIU de instabilitate atmosferica accentuata

CARAS-SEVERIN - Judetul nostru se afla sub avertizare meteorologica de instabilitate atmosferica accentuata, valabila pana maine, 03 iulie, ora 10!Conform informarii transmise de Administratia Nationala de Meteorologie, avertizeaza Institutia Prefectului, judetul nostru se va confrunta in perioada mentionata cu averse torentiale, intensificari de scurta durata ale vantului si vijelii, cu viteze la rafala in general de 70-90 km/h, descarcari electrice si grindina. In intervale scurte de timp ... citește toată știrea