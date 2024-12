Cod portocaliu si galben de viscol si ninsoare in zona montana a judetului Caras-Severin

CARAS-SEVERIN - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin avertizeaza asupra conditiilor meteorologice extreme care vor afecta zona montana a judetului in perioada 23 decembrie, ora 20:00 - 25 decembrie, ora 10:00!Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), partea de nord-est a judetului se afla sub incidenta codului portocaliu de ninsoare abundenta, depunere de strat si viscol puternic la altitudini de peste 1700 m. In aceste conditii se va depune un strat ... citește toată știrea