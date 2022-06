Cofinantari cu bani luati pe vechituri

RESIEsA - Primaria Resita vinde ce nu-i mai trebuie si ia peste 1,5 milioane de euro pe care-i investeste in viitor!Ne referim la doua dintre proiectele aprobate in recenta sedinta de consiliu local. Unul prevede vanzarea spre AquaCaras a unui teren de 4.246 mp si a unei constructii in suprafata construita la sol de 466 mp, ambele situate in curtea societatii. Vanzarea se face dupa ce consiliul de administratie al operatorului de apa si canal si-a aratat intentia ferma de a cumpara cele doua ... citeste toata stirea