Coltul de epoca din Parcul Central

ORAVIEsA - Lucrarile sunt in derulare, parte dintr-un proiect amplu de revalorizare a centrului Oravitei!De cateva zile, localnicii au putut vedea la lucru utilajele in parcul din centrul orasului. Conform primarului Dumitru Ursu, aici vor fi executate lucrari complete de reabilitare, amenajare si modernizare in sensul descris de legislatia privind siturile istorice protejate. "Configuratia parcului se va modifica in ideea unei readuceri la alcatuirea initiala, incluzand elemente decorative, ... citeste toata stirea