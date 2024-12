Combinatul de la Otelu Rosu, in fata unui nou inceput

OEsELU ROSU - Activele lui au fost cumparate in bloc de o firma controlata de familia Umbrarescu, la o licitatie cu un singur ofertant!Noua proprietara a combinatului, Eco Wind Power SRL, este aceeasi firma care a devenit in acest an principalul creditor al falimentarului, de acum, fost proprietar, dupa cumpararea succesiva a mai multor creante totalizand aproape 127 mil. lei. Licitatia publica cu strigare, organizata de catre Consortiul Estconsult IPURL, Solvens SPRL si LD Expert Grup SPRL ... citește toată știrea