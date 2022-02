"Combustibilul", verde ca Ochiul Beiului

SASCA MONTANA - Primaria Sasca Montana vrea statii de reincarcare pentru masini electrice in toate satele comunei. Adica in localitatile Sasca Montana, Sasca Romana, Slatina Nera, Bogodint si Potoc, acolo unde fiecare statie va dispune de cate doua puncte de alimentare!Deocamdata, initiativa este in lucru, fiind vorba despre un proiect in valoare de aproximativ un milion de lei pe care primaria intentioneaza sa-l depuna pe masa Administratiei Fondului de Mediu (AFM).Conform primarului Ion ... citeste toata stirea