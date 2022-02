Compartiment de Primiri Urgente la spitalul din Oravita

ORAVITA - In vederea reducerii timpului de asteptare pentru cei ce se prezinta la Urgente, dar si pentru scaderea numarului de pacienti transferati la alte spitale, Primaria Oravita intentioneaza infiintarea unui Compartiment de Primiri Urgente!In urma cu foarte putin timp, Primaria Oravita a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare foarte important pentru locuitorii acestui oras. Mai exact, este vorba despre amenajarea in cadrul spitalului orasenesc a unui Compartiment de Primiri ... citeste toata stirea