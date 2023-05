CARANSEBES - Politistii din municipiu au fost sesizati, miercuri, in jurul orei 10.20, de catre angajati ai Serviciului Public Local de Evidenta a Persoanei, ca o persoana care s-a prezentat in vederea preschimbarii cartii de identitate figureaza in baza de date ca fiind urmarita la nivel national!"Politistii s-au deplasat la fata locului, unde l-au identificat pe cel in cauza, un barbat ... citeste toata stirea