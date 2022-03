Comuna cu aductiune la utilitati moderne

SICHEVIEsA - Reteaua de apa, drumurile comunei si forma fizica a satenilor, in atentia Primariei Sichevita!In prezent, este in lucru o aductiune gravitationala de apa in care primaria investeste 100.000 de euro din bugetul local. Astfel, apa este captata de la un izbuc situat la baza muntelui, este adusa pe o distanta de 3.800 de metri pana in bazinul de unde este distribuita spre casele localnicilor, fara a fi nevoie de pompe electrice. "Alimentarea cu apa a satului Sichevita s-a facut prin ... citeste toata stirea