Comuna cu parc fotovoltaic si fabrica de componente pentru arme!

SLATINA-TIMIS - "Prioritatea noastra in 2025 ramane dezvoltarea comunei Slatina-Timis!" Asta sustine Gheorghe Roma, primarul comunei, dupa ce a facut un bilant detaliat al proiectelor finalizate in 2024 si a prezentat planurile ambitioase pentru anul 2025, subliniind importanta investitiilor pentru dezvoltarea sustenabila a comunitatii!Unul dintre cele mai importante proiecte finalizate in 2024 a fost Parcul Fotovoltaic, care contribuie la reducerea cheltuielilor de energie. "Am finalizat ... citește toată știrea