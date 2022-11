COMUNICAT DE PRESA

Fundatia Comunitara Banatul Montan anunta startul campaniei: UN VIITOR MAI CURAT CU GUNOIUL SELECTAT.Campania este parte a proiectului "Activism civic in practica - sprijin pentru cetatenii activi in sustinerea unor servicii publice eficiente si transparente la nivel local". In cadrul acestuia, au fost organizate consultari publice, intalniri, programe de leadership prin care am vrut sa identificam, cu ajutorul cetatenilor, cele mai importante schimbari pe care ei si le doresc pentru orasul ... citeste toata stirea