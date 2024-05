Concurenta e de 6,16 pe loc, la locale

CARAS-SEVERIN - Pentru cele 825 de functii eligibile din administratie au fost depuse in judet 5.086 de candidaturi!Daca buletinele de vot pentru alegerile europarlamentare au ajuns in judet deja de joia trecuta, preluarea de la Bucuresti a buletinelor de vot pentru alegerile locale urmeaza a avea loc in aceste zile. "Pentru marti a fost programata prima transa de judete. Miercuri, cel tarziu joi, vom trimite si noi delegati acolo. Pe cele preluate saptamana trecuta le-am sortat deja, nu am ... citește toată știrea