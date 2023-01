Conditii decente pentru pacienti, prioritare la Moldova Noua

MOLDOVA NOUA - Daca pana nu demult reprezentantii spitalului din oras s-a axat pe consolidarea echipei de cadre medicale, in ultimul an, eforturile s-au concentrat pe crearea de conditii decente pentru pacienti!Primaria orasului din Clisura vorbeste despre conditii din ce in ce mai bune si moderne pentru pacientii Spitalului Orasenesc Moldova Noua. Cum s-a reusit acest lucru? Aflam de la autoritatea locala: "Daca, pana nu demult, prioritatea zero a reprezentatilor unitatii spitalicesti din ... citeste toata stirea