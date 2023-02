Conducea baut microbuzul cu elevi, la Bocsa

BOCSA - Politistii au surprins un bocsean in timp ce conducea un microbuz de transport elevi, cu copii pe care-i ducea acasa, desi era sub influenta alcoolului. Cand a vazut echipajul de politie, a virat pe o strada laturalnica, insa a fost oprit rapid!"Astazi, la ora 14.14, politisti de la Politia Orasului Bocsa au depistat pe strada Bistritei din oras, un barbat de 37 de ani din Bocsa, in timp ce transporta cu un microbuz local destinat transportului de elevi, mai multi elevi de la scoala ... citeste toata stirea