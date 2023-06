CARAS-SEVERIN - Cea din fantanile populatiei, probabil, si ea, de vreme ce nu s-a inregistrat nicio epidemie hidrica!Exceptand situatia recenta de la Lupac, aflata in atentia autoritatilor, in acest an nu s-au inregistrat in judet alte poluari accidentale ale surselor de apa potabila, nici epidemii hidrice si nici cazuri de methemoglobinemie acuta infantila. Este concluzia informarii inaintate Institutiei Prefectului de catre Directia de Sanatate Publica, avand ca tema "monitorizarea apei ... citeste toata stirea