Confortul modern, gata la vara?

BERZOVIA - Dupa ani de sapaturi si asteptare, la Ghertenis canalizarea ar putea fi gata. In sfarsit... Cu aceste cuvinte ne referim la sperantele primarului Ion Serafin ca reteaua de canalizare din satul Ghertenis ar putea fi finalizata la mijlocul anului viitor!Este vorba despre o retea executata in procent de 70% si finantata prin PNDL 2, care a ajuns sa coste in jur de 7 milioane de lei. Asta dupa ce lucrarile au demarat in 2018 si, pana in noiembrie 2019, au ajuns cu indulgenta la 20%. ... citeste toata stirea