Confortul vine pe aripa de randunica

VALIUG - La Crivaia, lucrarile vor fi reluate dupa Paste. Caminul cultural din Valiug primeste o noua sansa. Este vorba despre proiectul de reabilitare a sistemului de alimentare cu apa si de extindere a canalizarii menajere in statiunea Crivaia, proiect in valoare de aproape 6 milioane de lei, finantat prin PNDL 2!Din declaratia viceprimarului Alin Marcu, retinem ca lucrarile au demarat in luna noiembrie, conducta de canalizare fiind introdusa anul trecut pe aproximativ 40% din distanta ... citeste toata stirea