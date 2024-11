Consiliul Local, convocat din nou pentru joi

RESIEsA - Pe ordinea de zi se va afla alegerea viceprimarilor, alaturi de alte proiecte retrase in prima sedinta!Consiliul Local al Municipiului a luat act in prima sa sedinta ordinara in noua formula, cea din 31 octombrie, de Acordul de colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) privind realizarea in comun de "activitati, servicii, proiecte, care sa conduca la asigurarea de servicii de tehnologia informatiei si de comunicatii". Proiectul de hotarare, adoptat de majoritatea PNL ... citește toată știrea